Bueiros entupidos causam alagamento na rotatória do Cristo, mas córregos não transbordam

Crédito: SCA

Uma forte chuva, com volume aproximado de 50 milímetros, atingiu São Carlos na noite desta terça-feira (13), provocando transtornos pontuais em alguns pontos da cidade.

Na rotatória do Cristo, houve alagamento devido ao entupimento de bueiros. A Guarda Municipal e equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) atuaram rapidamente no local, realizando a limpeza e a desobstrução da via, o que permitiu a normalização do tráfego.

O prefeito Netto Donato e o presidente do SAAE, Derike Contri, estiveram na rotatória acompanhando os trabalhos e auxiliando as equipes durante a ocorrência.

Apesar do grande volume de chuva, os córregos da região não transbordaram, situação que era frequente em anos anteriores. De acordo com a Prefeitura, o resultado positivo é atribuído às obras de drenagem e melhorias executadas pela administração municipal em parceria com a empresa Rumo, que têm contribuído para reduzir os impactos das chuvas intensas.

Leia Também