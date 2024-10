SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 08h06

24 Out 2024 - 08h06 Por Da redação

A chuva forte que atingiu a cidade na noite desta quarta-feira (23) também trouxe transtornos na região central de São Carlos.

No cruzamento das ruas Conde do Pinhal e Riachuelo, bueiros entupidos fizeram a água represar, causando alagamento. “Está parecendo “um lado de lixos” disse um leitor que enviou um vídeo via Whatsapp ao SCA.

Leia Também