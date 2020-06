Bueiro aberto exala cheiro de esgoto no Eduardo Abdelnur

Crédito: Divulgação

Um problema que persiste desde fevereiro na rua Paschoal Frujuelli (antiga rua 18), em frente ao numeral 131 no Residencial Eduardo Abdelnur: um bueiro aberto e que exala forte cheiro de esgoto. Além de trazer imenso perigo para motoristas e pedestres.

A denúncia foi feita na manhã desta segunda-feira, 29, por moradores ao São Carlos Agora que estão indignados com o descaso municipal.

A via é uma das principais do bairro e por este motivo o fluxo de veículos é grande e muitos motoristas, para desviar do buraco, transitam na contração.

“Já pedimos providências para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Porém nenhuma providência é tomada e diariamente somos expostos ao perigo. Tenho dos filhos pequenos e fico preocupada, pois às vezes eles brincam em frente de casa”, disse a leitora do SCA via WhatsApp.

Ao portal, a moradora disse que espera que seu pedido seja atendido o quanto antes. “Falta sensibilidade para aqueles que podem e devem solucionar o problema”, disse.

