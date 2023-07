Brenda Marques, uma "pedra preciosa" que nasce em São Carlos

Talento são-carlense, Brenda tem no 'anjinho' Enzo uma de suas inspirações - Crédito: Divulgação

Um talento nato e com apenas 12 anos. Além de cantora, a “anjinha” da guarda do irmão Enzo, autista e com 5 anos de idade. Assim é a pequena e simpática Brenda Marques, que vem encantando expectadores por onde se apresenta. Recentemente, participou de uma festa junina no Cemei Professor Vicente De Paulo Rocha Keppe, no Jardim Santa Felícia, onde se apresentou em dois períodos e animou os pequenos expectadores com músicas da época. Paulistana de nascimento, afirmou que é são-carlense de coração, onde mora há 8 anos.

O São Carlos Agora chegou até o “talento da terra”. Filha do encarregado Evandro Marques de Souza, 45 anos e da dona de casa Lilian Lima Marques de Souza, 36 anos, residem no Jardim Santa Felícia. Ela cursa o 7º ano do Ensino Médio no Colégio Interativo. “Sou uma boa aluna e vou bem nas provas”. Indagada sobre o seu futura, disse rapidinho. “Quero ser cantora. Mas tenho adoração por Medicina”.

Em uma entrevista, marcada por um pouco de timidez, mas muita empatia, Brenda relatou que desde os 7 anos tem o hábito de gravar vídeos e postar no Tik Tok. “Com músicas da Disney. Mas gosto muito de melodias sertanejas e da MPB. “Sonho ser cantora sim”, salientando que é fã de Ana Castela, Marília Mendonça (in memorian) e Luã Santana.

Entretanto, o início deste sonho foi meio inusitado e teve o irmãozinho autista como o primeiro incentivador. “Ele (Enzo) é autista e percebi que quando cantava, dava risada e ficava calminho, bem distraído. Ai me dediquei ainda mais ao meu maninho, que é meu anjinho e que amo tanto”, disse emocionada. “Mas também canto no banheiro”, emendou, entre um sorriso maroto.

Os pais Evandro e Lilian ao perceberem a afinidade da filha, colocaram a menina em uma escola apropriada e passou a ter aulas de canto para aperfeiçoamento. “Ai passei cantar em encontros familiares, em bares, restaurantes e em escolas. Ai fui no Cemei do meu irmãozinho (Walther Blanco) e no “Rocha Keppe”, na festa junina (sexta-feira, 30). Fui pela manhã e à tarde, a convite da direção. Cantei as músicas “Olha Para o Céu”, “Bate Coração”, “Eu Só Quero Um Xodó”, entre outras”, comentou.

POUQUINHO DELA

Brenda demonstra ser uma filha caseira. Na escola afirma que é “craque” em Ciências. “Adoro estudar o corpo humano” (afinidade com a Medicina). Em casa, 100% Enzo. “Eu amo meus pais. Mas meu maninho (Enzo) é especial. É meu anjinho. É o melhor irmão do mundo. Adoro cuidar dele”, disse, voltando a se emocionar.

Ao se referir a Evandro e Lilian, disse que os pais acompanham em todas suas apresentações e incentivo é o que mais tem no lar. “Eles falam para eu seguir o meu sonho. Me apoiam e incentivam”.

Por este motivo Brenda garantiu que ser cantora aumenta a sua autoestima e por este motivo, gosta de alegrar as pessoas. “Eu sinto a música no palco. Me entrego a ela. Quero um dia ser famosa que bem a Ana Castela. Seria a realização do meu sonho. Mas nunca esquecer a minha raiz. “Se um dia eu chegar a fama é devido ao incentivo e carinho que tenho hoje”, finalizou.

