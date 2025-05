Brechó solidário em prol da ONG Projetando o Futuro acontece nos dias 7 e 8 de junho

Compartilhar no facebook

26 Mai 2025 - 14h50 Por Jessica C R

Nos dias 7 e 8 de junho de 2025, a solidariedade e a moda consciente se encontram no BrechONG, um brechó beneficente que será realizado em prol da ONG Projetando o Futuro, uma organização que atua com crianças e adolescentes, promovendo educação, cultura e desenvolvimento emocional.

Com o lema "Roupa é para usar e reusar", o evento tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos da ONG, que atua diretamente na formação de jovens por meio de atividades que envolvem ética, solidariedade, fraternidade, autoestima e inteligência emocional, além de contribuir com a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Serão vendidos roupas, masculinas, femininas, calçados, acessórios em geral.

Local: Rua Raimundo Corrêa, 547

7 de junho, das 9h às 18h

8 de junho, das 9h às 12h

Além de contribuir com uma causa nobre, os visitantes poderão adquirir roupas em bom estado por preços acessíveis, incentivando o consumo sustentável e o reuso de peças.

Para conhecer mais sobre o trabalho da ONG, acesse: www.projetandoofuturo.org

Participe e ajude a projetar um futuro melhor!

