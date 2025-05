Brasil sediará Simpósio Internacional organizada pela Embrapa São Carlos

Intenção é promover a troca de experiências entre os envolvidos, contando com a participação ativa da comunidade científica nacional e internacional - Crédito: Divulgação

O país vai receber o I Simpósio Internacional em Agricultura Espacial (SIAE), de 14 a 16 de outubro de 2025, no PIT- Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos. O evento tem a organização da Embrapa São Carlos.

O SIAE busca fortalecer a capacidade do Brasil de participar da nova economia baseada no espaço e promover o avanço do conhecimento científico e tecnológico para tornar a agricultura espacial uma realidade no país. O evento vai reunir especialistas, pesquisadores e instituições, nacionais e internacionais, das áreas espacial, agrícola e afins para discutir o desenvolvimento de técnicas e tecnologias relacionadas à agricultura espacial.

Serão três dias com uma programação que inclui painéis, palestras e debates. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Alessandra Fávero, que coordena a Rede Space Farming no Brasil, a intenção é promover a troca de experiências e fomentar a colaboração entre os diversos atores envolvidos, contando com a participação ativa da comunidade científica nacional e internacional para impulsionar o futuro da agricultura espacial. “A iniciativa de adaptar técnicas agrícolas às condições espaciais, como parte do Acordo Artemis, é uma forma de contribuir para a sustentabilidade das missões espaciais e também de acelerar inovações na Terra para aumentar a segurança alimentar em um cenário de mudanças climáticas e ambientes extremos. O desenvolvimento da agricultura espacial pode colaborar para a adaptação da agropecuária aos desafios ambientais futuros” observa Alessandra.

Para o diretor de Gestão de Portfólio da AEB, Rodrigo Leonardi, o evento focado em agricultura espacial vai oferecer à comunidade científica brasileira uma chance de compartilhar suas pesquisas com cientistas de outros países, além de contribuir com o programa da Rede Space Farming do Brasil, alinhado com o Acordo Artemis.

O presidente do PIT, Jeferson Cheriegate, destaca o papel dessa nova área de investigação científica e tecnológica que está surgindo no país. "É uma honra para nós, do PIT, sediarmos o primeiro SIAE. Não é todo dia que vemos nascer uma nova área de investigação científica e tecnológica, e é isso o que esse simpósio significa: um dos primeiros movimentos para tornar o Brasil o país pioneiro e líder no desenvolvimento de agricultura espacial, permitindo, assim, que a humanidade ocupe outras partes do nosso sistema solar", ressalta.

Os especialistas vão abordar os desafios e as oportunidades do conhecimento espacial, contribuições e perspectivas do acordo Artemis, cultivo no Espaço, biologia de plantas, melhoramento genético vegetal, experiências de cultivo de microrganismos em condições espaciais e experiências de envio de experimentos biológicos em ambientes com microgravidade e radiação ionizante.

Já estão confirmadas a presença de dois cientistas da NASA, do brasileiro Ivair Gontijo, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (EUA), e de Mark Settles, do NASA AMES Space Biosciences Research Branch. Outros especialistas de destaque internacional também participarão, como Robert Ferl (UF Astraeus Space Institute e Universidade da Flórida, EUA) e Stefania de Pascale (Università di Napoli Federico II, Itália).

A programação conta ainda com eventos paralelos como cinema ao ar livre com a presença do pesquisador aposentado da NASA Jim Green, que foi consultor do roteiro do filme “Perdidos em Marte”, além de visitas a instituições ligadas ao setor aeroespacial brasileiro.

Inscrições abertas

Os interessados já podem fazer as inscrições para o simpósio até o dia 22 de setembro.

Mais informações sobre o evento, incluindo a programação detalhada das palestras e painéis principais, podem ser acessadas no site oficial do Simpósio.

Submissões de resumos

Até 31 de julho, pesquisadores podem submeter trabalhos para as áreas temáticas Space Farming, Space Breeding, Space Microbiology, Desenvolvimento Experimental de protótipos para voos espaciais, entre outros. A sessão de pôsteres ocorre no dia 15 de outubro, das 18 às 19 horas.

Patrocínio

A Comissão Organizadora disponibilizou na página do evento uma área com informações detalhadas sobre as opções de patrocínio e os benefícios que cada cota oferece. Há opções para três níveis de cotas, além de disponibilização de espaço instagramável.

O simpósio é organizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Parque de Inovação Tecnológica (PIT) São José dos Campos.

Leia Também