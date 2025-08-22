Bovinos soltos mobilizam Defesa Animal e Guarda Municipal em São Carlos

Crédito: divulgação

Na manhã desta sexta-feira (22), por volta das 10h30, a Guarda Municipal de São Carlos prestou apoio à equipe de Defesa Animal da Prefeitura após denúncias de que bovinos estariam soltos pela região do bairro Santa Felícia.

No local, situado na avenida Professora Maria de Cresci Leopoldino, a fiscalização constatou a presença de diversos animais em um terreno com acesso à via pública, o que representava risco de acidentes.

O proprietário dos animais foi notificado e os bovinos encaminhados para um espaço seguro. Segundo a Prefeitura, nos últimos dias já haviam sido registradas várias denúncias semelhantes envolvendo a mesma situação.

Leia Também