Botijão de 13 kg de gás sofre aumento e chega a custar até R$ 136 em São Carlos

O botijão de gás GLP de 13 kg: reajuste salarial dos petroleiros causou a alta nos preços - Crédito: Agência Brasil

O botijão de gás de cozinha de 13 quilos está custando entre R$ 132,90 e R$ 136 em São Carlos. O produto, essencial para a maioria das famílias prepararem sua própria alimentação e também para restaurantes, lanchonetes, docerias e padarias, além de hotéis, motéis, pensões e clubes recreativos, apresenta variação de preços e de serviços. Algumas distribuidoras, dependendo da distância, oferecem entrega gratuita e instalação do botijão, enquanto outras não.

O valor do botijão está, em média, R$ 4 mais caro. O dissídio coletivo dos petroleiros é o responsável pelo aumento. A categoria recebeu reajuste salarial em setembro e esse custo foi repassado ao gás, sendo definido pelas companhias engarrafadoras.

De acordo com um comerciante do setor, de janeiro até agora houve quatro aumentos e uma redução. Em média, cerca de R$ 5 foram acrescentados ao preço do produto.

O advogado especialista em direito do consumidor, André Nery: “Às vezes vale a pena buscar numa empresa um pouco mais distante de seu bairro porque esta pesquisa vai estimular uma concorrência saudável entre as empresas que comercializam o gás”

O advogado especialista em direito do consumidor, André Nery Di Salvo, destaca que o consumidor deve avaliar os preços antes de comprar.

“É importante ressaltar a necessidade de pesquisar muito bem o preço antes de efetuar a compra. Muitas vezes a pessoa opta por comprar mais perto de casa, mas às vezes vale a pena buscar em uma empresa um pouco mais distante do seu bairro. Essa pesquisa estimula uma concorrência saudável entre as empresas que comercializam o gás, o que pode conter a elevação dos preços, beneficiando todos os consumidores”, afirma.

