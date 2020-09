“Boteco Pro-Animal” busca ajuda para os “melhores amigos”

Crédito: Divulgação

Com o apoio do São Carlos Agora, o Grupo Pro-Animal, uma entidade filantrópica de São Carlos que resgata animais abandonados e/ou vítimas de maus-tratos realiza no dia 24 de outubro, um sábado, o “Boteco Pro-Animal”, das 16h às 20h, na rua Miguel Petroni, 1577, no Jardim Santa Felícia.

Durante o período de quatro horas, obedecendo todos os protocolos de segurança, será oferecido pastel de carne e de queijo, pastel 100% vegano, chopp 300ml e 500ml e caldo de cana 500ml e 1 litro (natural, com limão e abacaxi).

Os pastéis serão fritos na hora e o chopp e caldo de cana “estupidamente gelados”. Terá ainda no local copos personalizados do Grupo ProAnimal de 500ml por R$ 6,00.

Para segurança de todas as pessoas que puderem colaborar, o consumo não poderá ser realizado no local. Somente apenas a retirada, devido a pandemia da Covid-19.

As voluntárias do grupo informam ainda que toda a renda será será revertida para os cuidados dos animais resgatados pelo Grupo Pro-Animal, além da aquisição de ração e o pagamento de clínicas veterinárias que dão assistências para os “melhores amigos”.

As adesões serão vendidas antecipadamente através das redes sociais da entidade e pelos WhatsApps 16 99771-1382 ou 16 99129-3766.

