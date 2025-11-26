(16) 99963-6036
Bosque Santa Marta recebe BioBlitz com programação gratuita neste sábado

26 Nov 2025 - 10h20Por Jessica Carvalho R.
O projeto BioFuturo na Cidade, desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realiza um novo ciclo da BioBlitz, iniciativa que ocupa áreas verdes de diferentes municípios para aproximar a população da biodiversidade urbana e dos serviços ecossistêmicos presentes nos espaços públicos. As ações acontecem em São Carlos, Sorocaba, Araras e Campina do Monte Alegre.

Em São Carlos, a programação será realizada neste sábado (29), a partir das 7h, no Bosque Santa Marta, com uma série de atividades abertas à comunidade e voltadas ao contato direto com a natureza.

Atividades ao longo do dia

A programação começa com um café da manhã comunitário, seguido por atividades como:

  • Observação e registro de aves e mamíferos;

  • Coleta em armadilhas de abelhas, vespas e outros insetos;

  • Coleta de peixes;

  • Oficina de poesia;

  • Observação e fotografia de fungos;

  • Outras ações educativas e científicas que seguem até as 20h.

A participação é gratuita, mas para integrar as atividades em São Carlos é necessário realizar inscrição prévia por formulário eletrônico, onde também está disponível a programação completa.

Conexão com a natureza e ciência cidadã

Segundo Luciano Lopes, docente do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar e um dos coordenadores do projeto, a BioBlitz é uma forma de incentivar a população a se reconectar com as áreas verdes da cidade.
“As BioBlitz promovem a conexão das pessoas com as áreas naturais urbanas, contribuindo para o bem-estar por meio do contato com a natureza”, explica.

Além da vivência ambiental, o evento também fortalece a pesquisa científica, já que os participantes ajudam na identificação de plantas, animais e fungos encontrados no local.
“O conhecimento comunitário do patrimônio natural que temos nessas áreas, além da proximidade com a natureza, é fundamental para criarmos um futuro mais sustentável, solidário e agradável para as próximas gerações. A participação da comunidade contribui para melhorar o cuidado e a qualidade desses espaços verdes — tanto para as pessoas quanto para as demais espécies que vivem ali”, destaca Lopes.

A BioBlitz é uma oportunidade para aprender, vivenciar a biodiversidade local e colaborar diretamente com a ciência, reforçando a importância da conservação das áreas verdes urbanas.

Por assessoria de imprensa

