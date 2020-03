Bosque na Vila Elisabeth está abandonado, afirma moradora

Crédito: Divulgação

Uma moradora residente na rua Dr. Alfredo Lopes, na Vila Elisabeth, entrou em contato com o São Carlos Agora para relatar que um bosque localizado no bairro está abandonado e mostrou indignação com o descaso.

Ela disse que o local é “tranquilo” e por este motivo muitas pessoas aproveitam para fazer descarte de lixo. Com isso o bosque se torna criadouro de animais peçonhentos e frequentado ainda por pessoas suspeitas.

“Eles vêm aqui e usam entorpecentes e os moradores se sentem inseguros. A situação piora com a infestação de pernilongos”, contou, salientando que chega a recolher diariamente lixo. “Mas entrei em contato com a Prefeitura para que haja alguma fiscalização e até uma limpeza. Mas minha reivindicação não foi atendida até agora”, afirmou.

