Bombeiros de São Carlos prestam homenagem a colega que morreu no Guarujá

Crédito: reprodução

Cabo Batalha morreu soterrado salvando vidas no morro do Macaco Molhado

Nesta terça-feira (10) o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo completa 140 anos de existência. Um dia que era para ser comemorado se tornou de luto.

Foi sepultado hoje o corpo do cabo Marciel de Souza Batalha de 46 anos. Ele foi um dos primeiros a começar os trabalhos de resgate das vítimas das chuvas no Guarujá, litoral de São Paulo, no último dia 3 mas acabou morrendo durante a missão. Seu corpo foi localizado nesta segunda-feira (9).

No mesmo horário do enterro do cabo Batalha que estava na corporação há 20 anos, bombeiros de todo o estado permaneceram em posição de continência e a sirene das viaturas foram acionadas em homenagem ao colega de farda que partiu.

O cabo Rogério de Moraes Santos de 43 anos também perdeu a vida salvando outras pessoas no litoral.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também