Bombeamento em unidade de distribuição do Saae no Nova Estância é retomado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa que o bombeamento da Unidade de Produção, Reservação e Distribuição do Nova Estância foi retomado depois de concluídos os trabalhos de manutenção corretiva emergencial na bomba do poço, que começaram no último domingo, 9 de abril. A previsão de término das atividades foi mantida, ou seja, 11 de abril. Mais uma resposta rápida do SAAE aos moradores e usuários. Outras informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

