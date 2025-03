Bomba do poÃ§o do Terra Nova precisarÃ¡ ser trocada e abastecimento serÃ¡ afetado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que a bomba do poço do bairro Terra Nova apresentou um problema elétrico no fim da tarde desta quinta-feira (13). Após uma análise detalhada dos técnicos da autarquia, foi constatada a necessidade de substituição do equipamento.

Equipes do SAAE já estão mobilizadas para realizar a troca da bomba o mais rápido possível. No entanto, devido ao serviço, os bairros Moradas I, II e III, Terra Nova, Ipanema, São Carlos III e parte da região do Santa Felícia poderão enfrentar dificuldades no abastecimento de água.

A previsão inicial é de que o trabalho dure cerca de 48 horas. O SAAE solicita a compreensão da população e orienta os moradores das áreas adjacentes, onde o abastecimento segue normal, a utilizarem a água de maneira consciente e racional.

Para minimizar os impactos, caminhões-pipa serão acionados para atender as regiões mais afetadas. O SAAE lamenta o transtorno e reforça seu compromisso em restabelecer o serviço o mais breve possível.

Leia Também