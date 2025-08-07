(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Cidade

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira

07 Ago 2025 - 11h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bom Prato - Crédito: divulgação Bom Prato - Crédito: divulgação

Em celebração ao Dia dos Pais, o restaurante Bom Prato de São Carlos servirá um cardápio especial nesta sexta-feira (8), com pratos diferenciados e sobremesas exclusivas, oferecendo aos frequentadores uma refeição ainda mais saborosa e acolhedora.

O cardápio da unidade de São Carlos contará com carne xadrez, acompanhada de seleta de legumes e salada paraíso. Para a sobremesa, será servido canudinho recheado com doce de leite.

A ação faz parte de uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que promove cardápios temáticos em datas comemorativas nos restaurantes populares da rede. Na região de São Carlos, o programa conta com três unidades fixas, que juntas oferecem cerca de 5,5 mil refeições diariamente.

O restaurante Bom Prato de São Carlos está localizado na Rua General Osório, 505, no Centro da cidade.

Leia Também

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado
Cidade10h33 - 07 Ago 2025

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA
Cidade10h02 - 07 Ago 2025

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia
Cidade09h46 - 07 Ago 2025

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência
Segurança09h00 - 07 Ago 2025

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal
Cidade08h12 - 07 Ago 2025

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal

Últimas Notícias