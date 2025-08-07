Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira

Bom Prato - Crédito: divulgação

Em celebração ao Dia dos Pais, o restaurante Bom Prato de São Carlos servirá um cardápio especial nesta sexta-feira (8), com pratos diferenciados e sobremesas exclusivas, oferecendo aos frequentadores uma refeição ainda mais saborosa e acolhedora.

O cardápio da unidade de São Carlos contará com carne xadrez, acompanhada de seleta de legumes e salada paraíso. Para a sobremesa, será servido canudinho recheado com doce de leite.

A ação faz parte de uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que promove cardápios temáticos em datas comemorativas nos restaurantes populares da rede. Na região de São Carlos, o programa conta com três unidades fixas, que juntas oferecem cerca de 5,5 mil refeições diariamente.

O restaurante Bom Prato de São Carlos está localizado na Rua General Osório, 505, no Centro da cidade.

