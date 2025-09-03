(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Manifestação

Bolsonaristas vão realizar carreata de protesto no domingo, 7 de setembro, em São Carlos

Manifestantes vão protestar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que começou nesta terça-feira, 2 de setembro

03 Set 2025 - 15h02Por Da redação
Carreata em São Carlos - Crédito: arquivoCarreata em São Carlos - Crédito: arquivo

O vereador Júlio César (PL) divulgou, por meio de vídeo em suas redes sociais, a convocação de uma grande carreata no próximo domingo para protestar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O evento deve ter concentração às 9h, na Praça Itália e, depois, segundo o parlamentar, percorrerá toda a Avenida São Carlos.

Com relação ao público, Júlio César não tem nenhuma estimativa. “Nosso objetivo é dar oportunidade para quem não vai à Avenida Paulista de se manifestar aqui. Não temos previsão de participantes, uma vez que estamos enviando transporte para São Paulo no dia 7, domingo”, comentou o parlamentar e líder do PL na Câmara Municipal.

Ouvido pelo SÃO CARLOS AGORA, o vereador bolsonarista Sérgio Rocha (PRD) afirmou que não sabe se vai participar ou não do protesto e declarou que nem estava sabendo de nada e nem fora convidado por Júlio César. “Eu nem estava sabendo de nada até agora. Mas sou totalmente contra o julgamento do presidente Bolsonaro. Acho que quem faz coisa errada tem que se f... mesmo, mas não há qualquer prova contra Bolsonaro. Então fica claro que tudo não passa de uma grande perseguição política. É uma ditadura que quer tirar Bolsonaro do jogo, impedindo-o de disputar as eleições presidenciais em 2026.”

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal para saber se o prefeito Netto Donato (PP) irá participar ou não do movimento deste domingo. Segundo a assessoria, Netto, a princípio, não participaria.

