Boleto Malvado vira Burger: promoção do Halloween dá lanche de graça

O Burger King e a Serasa se uniram em uma ação inusitada neste Halloween: transformar boletos em sanduíches. A campanha, válida apenas nesta sexta-feira (31), convida os consumidores a irem até um BK Drive participante, inclusive de São Carlos — e apresentarem um boleto, pago ou não, para receber um Cheddar Duplo gratuitamente.

A promoção é limitada a um lanche por CPF e por carro, e só é válida enquanto durarem os estoques. Além disso, quem apresentar o aplicativo da Serasa instalado no celular também ganha uma batata frita média como bônus.

A ação ocorre em todo o país das 0h01 às 23h59 desta quinta-feira (31) e faz parte da campanha “O Boleto Malvado Vira Burger”, que brinca com o alívio de se livrar das contas no fim do mês.

Segundo as empresas, a ideia é transformar a sensação de peso dos boletos em um momento de descontração e sabor. “É uma forma divertida de trazer leveza e proximidade com o público”, destacou o Burger King em comunicado.

Mais informações e a lista de restaurantes participantes estão disponíveis em https://bit.ly/HalloweenBKSerasa.

