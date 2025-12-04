Boletim de arboviroses atualiza para 24 o número de mortes por Dengue em São Carlos

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

O boletim semanal de arboviroses divulgado nesta quarta-feira (3) pela Prefeitura de São Carlos revela que o município já registra 24 óbitos por Dengue em 2025. A atualização ocorreu após a confirmação oficial de uma morte que ainda estava em investigação: um homem de 69 anos, com comorbidades, morador do bairro Cruzeiro do Sul, que faleceu em 6 de setembro.

De acordo com o levantamento, ao longo do ano foram notificadas 30.268 suspeitas de Dengue. Do total, 9.951 casos foram descartados e 20.299 tiveram confirmação positiva, sendo 22 apenas na última semana. Outros 26 pacientes ainda aguardam resultado de exames. O boletim informa ainda que há 17 óbitos em investigação e 26 mortes já descartadas.

Situação de outras arboviroses

Além da Dengue, o boletim traz informações sobre outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti:

Chikungunya : 618 notificações; 614 casos descartados; 5 confirmados — sendo 2 importados e 3 autóctones — e 1 caso em análise.

Zika vírus : 552 notificações, todas descartadas .

Febre Amarela: 3 notificações, com 2 descartadas e 1 óbito confirmado.

Prevenção segue como principal medida

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate à Dengue e demais arboviroses depende da eliminação de criadouros do mosquito, especialmente em locais que acumulam água parada. A população é orientada a manter quintais limpos, eliminar recipientes que possam armazenar água e permitir a entrada das equipes de controle vetorial em suas residências.

Casos suspeitos podem ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também nas UPAs, conforme recomendação médica, com prioridade para pacientes com sinais de agravamento, como febre persistente, dor intensa, vômitos e sangramentos.

