Boeing anuncia investimentos em São Carlos

Novo laboratório da Engenharia Aeronáutica da USP São Carlos conta com três cabines de simuladores de voo voltadas ao estudo de fatores humanos e interação piloto-aeronave. - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos passa a integrar de forma ainda mais estratégica o ecossistema de inovação do setor aeroespacial brasileiro. A Boeing anunciou a ampliação de investimentos em universidades de excelência no país, com destaque para a expansão de um laboratório na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a formação de novos talentos para a aviação, por meio da criação e ampliação de laboratórios acadêmicos e do desenvolvimento de currículos voltados à engenharia de sistemas e fatores humanos — áreas consideradas essenciais na aviação moderna.

Novo laboratório na EESC-USP

Em São Carlos, a parceria envolve o Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP). O investimento resultou na implantação de um laboratório composto por três cabines de simuladores de voo, voltadas para aulas práticas relacionadas a fatores humanos, controle e interação piloto-aeronave.

O espaço permitirá que estudantes tenham contato direto com situações simuladas que reproduzem cenários reais da aviação ainda durante a graduação, aproximando a formação acadêmica da prática da indústria.

Segundo Jorge Henrique Bidinotto, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da EESC-USP, a iniciativa representa uma integração direta entre universidade e setor produtivo, com potencial para gerar novos projetos, cursos de capacitação e futuras parcerias.

Estratégia de longo prazo

De acordo com Humberto Pereira, diretor-geral da Boeing Engenharia no Brasil, a ampliação das cooperações faz parte de uma estratégia de longo prazo, que prevê alcançar novas instituições em diferentes regiões do país nos próximos anos.

Além da unidade de São Carlos, a empresa também expandiu investimentos na Universidade Federal de Itajubá e incluiu a Universidade Federal de Minas Gerais no novo ciclo de parcerias. O ecossistema de laboratórios teve início em 2023, com o Instituto Mauá de Tecnologia.

A iniciativa complementa ainda o Memorando de Entendimento firmado entre a Boeing e o Governo do Estado de São Paulo em 2023, com foco em educação, inovação e qualificação profissional.

Com o novo laboratório, São Carlos reforça sua posição como polo de engenharia e tecnologia, ampliando o protagonismo da cidade na formação de profissionais altamente qualificados para o setor aeronáutico.

