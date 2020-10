Boa alimentação, muita fruta e hidratação; os segredos de Nino Carneiro

Sob sol escaldante, Nino caminha com destino a Aparecida: muita hidratação e consumo de frutas - Crédito: Divulgação

No feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e Dia das Crianças, o aposentado português que reside em São Carlos, Albino Soares Nino Pinto Carneiro, cumpriu seu quarto dia peregrinação pelo Caminho da Fé. Até domingo, 18, ele pretende cumprir o percurso de Tambaú até Aparecida (420 quilômetros).

Nesta segunda-feira, 12, caminhou por 36 quilômetros em terras mineiras, entre Andradas até Crisólia. “Muito calor e um trecho de subida muito forte”, relatou.

Nesta terça-feira, 13, 5º dia de peregrinação, quando completa 63 anos, será de Crisólia a Inconfidentes. “Será um pouco curta porque vou passar por Ouro Fino. Tem muita história lá”, observou, cidade onde pretende comemorar seu aniversário.

PREPARAÇÃO ADEQUADA

Nino disse ao São Carlos Agora que se preparou adequadamente para esta aventura que lhe proporciona qualidade de vida. Física e psicologicamente.

“Tenho bons equipamentos. E para a caminhada, a pessoa tem que estar com uma bota ou um tênis com um número maior que calça, Não carregar na mochila peso acima de 8,5 quilos e usar roupas dry fit ou nylon”, disse. “Na alimentação, fazer um bom jantar para recarregar as energias e nas pousadas, se puder, evitar tomar muita cerveja. Na manhã seguinte, um café da manhã reforçado e ingerir frutas, como bananas, maça, melão, mamão, melancia. Levar pelo menos 2,5 litros de água. Quando sair da pousada, pedir duas a três bandejas de gelo e colocar tudo em uma bolsa térmica. Assim terá água fresca durante toda a caminhada do dia”, relatou Nino, que afirmou ainda que leva muitas barras de cereais.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também