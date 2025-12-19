Blocos de rua e atrações musicais já podem se inscrever para o Carnaval 2026

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos publicou na edição desta quinta-feira (18/12) do Diário Oficial do Município (DOM) a abertura dos editais para a contratação de blocos de carnaval e atrações artísticas que irão compor a programação oficial do Carnaval 2026 na cidade.

Os editais contemplam a seleção de bandas e DJs para apresentações artísticas, incluindo bandas de metais com marchinhas, samba e pagode, axé music, banda baile e DJs em apresentação solo, além da escolha de blocos carnavalescos para os tradicionais desfiles de rua.

As inscrições para o edital de apresentações artísticas podem ser realizadas até o dia 11 de janeiro de 2026. O resultado preliminar está previsto para 15 de janeiro, enquanto a homologação final será publicada no Diário Oficial do dia 4 de fevereiro de 2026.

Já o edital destinado aos blocos de carnaval também recebe inscrições até 11 de janeiro de 2026, com divulgação do resultado preliminar em 15 de janeiro e do resultado final em 3 de fevereiro de 2026.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, todos os eventos e atrações do Carnaval 2026 serão contratados exclusivamente por meio desses editais. “A iniciativa garante transparência, igualdade de oportunidades e eficiência na aplicação dos recursos públicos utilizados na realização do carnaval público são-carlense”, destacou.

Segundo a diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro, podem se inscrever para os blocos carnavalescos pessoas físicas ou jurídicas. As apresentações ocorrerão em dois circuitos distintos: um na região central da cidade e outro no bairro Cidade Aracy.

“Os interessados devem atender a critérios descritos em detalhes na minuta do edital disponível no Diário Oficial, como número mínimo de músicos e de participantes”, explicou.

Ainda conforme Mariana Navarro, os blocos selecionados receberão R$ 5 mil por percurso, com pagamento realizado antes do carnaval. Já para as apresentações artísticas, com duração de duas horas, o valor previsto é de R$ 7 mil por banda e R$ 1 mil por DJ.

As inscrições para os blocos carnavalescos devem ser feitas pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenODo-_D1yF1kWvfYk32f2BqNrpp6BbuuDIIOGt8xs0vdiRw/viewform

Já as inscrições para as atrações artísticas do Carnaval 2026 estão disponíveis em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevpumMWVISYsDU1L_RnrzSAxNkUNE9XLQUGwL-zTq9naArbw/viewform

Leia Também