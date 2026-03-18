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quarta, 18 de março de 2026
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Blindado visto no Santa Felícia foi levado à Equitron, empresa especializada na modernização de viaturas militares

18 Mar 2026 - 11h11Por Da redação
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Blindado visto no Santa Felícia foi levado à Equitron, empresa especializada na modernização de viaturas militares - Crédito: SCA Crédito: SCA

A presença de um veículo blindado do Exército Brasileiro na sede da empresa Equitron, no bairro Santa Felícia, em São Carlos, chamou a atenção de moradores e rapidamente viralizou nas redes sociais do portal São Carlos Agora. A imagem do equipamento sendo conduzido para dentro da empresa despertou curiosidade e levantou questionamentos sobre a movimentação.

Apuração do SCA identificou que o veículo em questão é um Obuseiro Autopropulsado M109 A5 (VBC OAP M109 A5), utilizado pelo Exército Brasileiro em operações de artilharia. Conforme a Portaria EME/CEx nº 1.585, de julho de 2025, a Força Terrestre tem investido na modernização de viaturas adquiridas junto aos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional e tecnológica da frota.

A Equitron atua diretamente nesse segmento e possui certificação na norma ABNT NBR ISO 9001 desde outubro de 2013, concedida pelo Bureau Veritas Certification. A empresa já participou de projetos importantes, como a modernização da Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR) Cascavel EE-9, que na versão Nova Geração (NG) manteve a robustez do modelo original, incorporando sistemas modernos de navegação, comunicação e mira.

Em 2021, a Equitron firmou ainda um acordo de cooperação com a Safran Eletrônica e Defesa Brasil, voltado à modernização de veículos blindados no país, reforçando sua atuação estratégica no setor de defesa e tecnologia militar.

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