Black Friday do Jaú Serve Supermercados começa a partir das 6h desta sexta-feira, 27

Nesta sexta-feira, 27, PARA MELHOR ATENDÊ-LOS, E RESPEITANDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA, as 36 lojas do Jaú Serve Supermercados, abrem suas portas às 6h, com ofertas arrasadoras para a maior Black Friday do Interior Paulista!

Serão muitas horas com várias ofertas selecionadas em todas as seções, com descontos de até 50%.

Além de todas essas vantagens, os clientes que tiverem o aplicativo Jau Serve Plus instalado, poderão conferir as ofertas em primeira mão, com exclusividade e também aproveitar para participar da Promoção Mais de Um Milhão em Prêmios.

Mais uma ótima oportunidade para você encher o carrinho com produtos de qualidade e preços baixos de verdade. Um dia inteiro para economizar.

E não se esqueça, todas as lojas abertas a partir das 6h.

