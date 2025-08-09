Bits por Minuto: projeto da USP São Carlos traduz conceitos de computação para vídeos curtos nas redes sociais

O projeto Bits por Minuto reúne perfis em diversas redes: Instagram, TikTok, X e Youtube Shorts - Crédito: Bits por Minuto

Estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, criaram uma forma criativa e acessível de ensinar conteúdos da área de computação. O projeto Bits por Minuto, desenvolvido pelos graduandos em Ciências da Computação Eduarda Tuboy e Gustavo Ferreira, transforma temas complexos em vídeos curtos e didáticos para plataformas como Instagram, TikTok, X e YouTube Shorts.

A iniciativa nasceu com o lema “ensinar computação em 1 minuto”, apresentando conceitos presentes nas disciplinas iniciais do curso por meio de narrativas leves, personagens animados e linguagem lúdica. A dupla conta com a orientação do professor João Batista, que apoiou a inscrição do projeto no Programa Unificado de Bolsas (PUB) da USP, voltado a ações de ensino, pesquisa e extensão.

Origem no “Guia do BCC”

O Bits por Minuto evoluiu de um material chamado Guia do BCC, criado para auxiliar calouros a compreender o contexto e a relação entre as disciplinas da graduação. Inicialmente, o guia era um slide interativo, mas a necessidade de explicar conteúdos de forma mais rápida e acessível motivou a criação dos vídeos.

“Começar o curso totalmente em branco, fora de contexto, torna muito difícil acompanhar algumas disciplinas. O Bits surgiu para suprir essa falta”, explica Gustavo.

Tradução de conceitos complexos

Para Eduarda, a proposta é ajudar estudantes e curiosos a compreenderem termos técnicos já nos primeiros contatos com o curso. “Você lê ‘lógica digital’, ‘portas lógicas’, mas o que são portas lógicas? O Bits entra para traduzir e tornar acessível o que parece impossível no começo”, afirma.

Produção e personagens

Os vídeos são protagonizados por dois personagens originais: Bip e Bop. Gustavo dá voz aos dois, enquanto Eduarda cuida da arte, edição e publicações. Já foram produzidas três séries temáticas — eletrônica, lógica digital e computação básica —, todas com foco em analogias e exemplos práticos.

Popularização da ciência

Segundo o professor João Batista, o projeto consegue levar para fora da sala de aula conteúdos fundamentais, sem a barreira do formalismo acadêmico. “Usamos analogias com situações do cotidiano dos jovens, tornando a aprendizagem mais leve e atrativa”, destaca.

Além de facilitar o aprendizado, o Bits por Minuto também busca incentivar a entrada e permanência de estudantes no curso, especialmente mulheres, que ainda são minoria na área. “Queremos motivar mais meninas a entrarem na computação e ajudar quem já está no curso a seguir nele”, conclui Eduarda.

