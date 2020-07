Bira pede a liberação das feiras livres em São Carlos

Crédito: Divulgação

Ubirajara Teixeira, o Bira, é conhecido em São Carlos pelas suas ações voluntárias e pela luta em prol dos agricultores da cidade e nas últimas semanas ele acompanhou de perto a maneira em que estão sendo realizadas as feiras livres no município, no sistema drive thru, devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19), o que não vem agradando ninguém, e pediu a volta da forma tradicional.



De acordo com Bira, o sistema montado para as feiras livres em São Carlos não está dando certo. “Aderiram ao sistema drive thru para as feiras livres aqui em São Carlos, está sendo um fiasco e prejudicando os agricultores, pois na primeira feira livre haviam 30 feirantes e foi para 27, 21, 17, 11 e a última tinham apenas oito”, contou.



Bira destaca que as feiras livres não foram proibidas pelo Governo do Estado de São Paulo no primeiro decreto publicado em março. A Prefeitura de São Carlos antecipou ao decreto estadual e proibiu as feiras livres aqui na cidade”, observou.



A reclamação de Bira é que os agricultores não foram chamados para uma conversa em relação ao sistema adotado. “Ninguém veio verificar com os agricultores se havia condições de fazer a feira livre dessa maneira, uma coisa que não era proibida, e o comitê do Coronavírus em São Carlos fez isso, proibiu, estão acabando com os pequenos agricultores da nossa cidade”, esbravejou.



Segundo Bira, os agricultores estão perdendo as mercadorias e como não tem como evitar o prejuízo, acabam doando. “Toda semana as mercadorias que sobram são doadas para que não sejam jogadas fora”, disse.



Outra crítica é a maneira que está sendo gasto o dinheiro destinado ao combate da pandemia. “Preferiram gastar o dinheiro público para alugar um equipamento de higienização do que ajudar os agricultores, fizeram uma maquiagem. Colocaram uma cabine de pulverização que custa R$ 7.500 por quatro semanas”, ressaltou.



Para finalizar, Bira pede a volta das feiras livres para que os agricultores não perderem o que foi plantado. “Estão acabando com os produtores. Vamos voltar as feiras livres de São Carlos, do kartódromo, da praça da XV, de todos os lugares da cidade. Esse sistema não vem dando certo, o risco é o mesmo, pois no drive thru também é necessário pegar a mercadoria, entregar o dinheiro. Está na hora dessa administração ter respeito com os agricultores de São Carlos”, encerrou.





