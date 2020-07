Bikers garantem que preservam a natureza e realizam ações sociais que visam limpar o meio ambiente

Ecologicamente corretos: após uma ação social, sacos de lixo foram recolhidos pelo bikers - Crédito: Divulgação

A reportagem veiculada na manhã desta quarta-feira, 15, no São Carlos Agora dando conta que bikers que praticam o cicloturismo com regularidade na região de São Carlos seriam os responsáveis por agredir o meio ambiente com a prática do descarte de lixo, causou revolta.

A matéria em questão versava sobre a sujeira que é deixada no entorno do Cristinho da Serra, localizado na Fazenda Santa Luzia, a 17 quilômetros de São Carlos e que é muito visitado, principalmente com o advento da pandemia da Covid-19. Devido ao acúmulo de sujeira no local, o proprietário do imóvel rural pode privar o acesso, colocando cercas.

A polêmica levantada fez com que dezenas de ciclistas entrassem em contato com o portal, discordando do conteúdo. Foram unânimes em afirmar que a classe dos bikers é “ecologicamente correta”.

“A grande maioria dos bikers ama e preserva a natureza”, disse Anadir Rosa da Silva, 42 anos, encarregada de costura. Chateada com o conteúdo da reportagem anterior, ela disse que, com regularidade, após um dia de trabalho, busca pedalar e se encontrar com a natureza, através de uma atividade física saudável.

“Nós adoramos tanto a natureza, que realizamos ações que visam justamente tirar o lixo depositado por outras pessoas. Recentemente, na Cachoeira Santana, 48 bikers retiraram aproximadamente 15 sacos de lixos. Estava imundo lá”, comentou.

NO CRISTINHO DA SERRA

Indagada sobre o lixo que havia no Cristinho da Serra, Anadir disse que foram deixados nas proximidades fraldas descartáveis, garrafa pet (2 litros), restos de comida, preservativos e objetos utilizados por viciados em entorpecentes.

“Bikers não usam isso. O máximo que consumimos são barras de cereais, isotônicos, água. São pessoas que vão lá, fazem piqueniques e outras coisas. Nós, bikers, vamos com sacolinhas e muitas vezes limpamos”, garantiu. “Quando vamos pedalar, queremos nos distrair, curtir a natureza, preservá-la”, assegurou.

“NÃO PRESERVA NEM O QUE É SEU”

Indignada com a situação, Anadir disse que as pessoas que sujam um local público ou privado, não preservam nem o que é de sua propriedade. “Acredito que faz pior em suas casas. Todos deveriam ter consciência que a natureza foi feita por Deus e temos que cuidar dela”.

“SE OCORRER A PRIVAÇÃO, TODOS PERDEM”

Sobre a possibilidade do proprietário da Fazenda Santa Luzia cercar o local e privar o acesso de pessoas ao Cristinho da Serra, Anadir garantiu que todos saem perdendo.

“Para nós, bikers, a decepção será grande. É como fechar nosso sonho de buscar a paz interior. E todos irão pagar pelo ato inconsequente daqueles que não sabem preservar algo tão lindo como é a natureza”.

CONSCIENTIZAÇÃO

No final da reportagem, Anadir disse que buscará entrar em contato com todos os grupos de bikers de São Carlos para que seja feito um movimento de conscientização.

“Tenho ciência que tem biker que comete erro e suja um local. Mas ele é repreendido por nós. E a partir de agora, caso o proprietário da fazenda permita, me comprometo a colocar placar pedindo para que pessoas não sujem o local. Paralelamente iremos solicitar para quem frequenta o local, quando perceber que irá deixar algo, coloque a mão na consciência, pense e deixe o local limpo para que todos possam ser beneficiados”, finalizou.

