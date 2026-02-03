Bike Fest arrecada cerca de 2 mil itens de higiene pessoal e produtos de limpeza

O 3º Bike Fest, realizado no último domingo (01/02), arrecadou cerca de 2 mil itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, reforçando o caráter solidário do evento que incentiva a prática do ciclismo no município. As doações foram destinadas a cinco entidades assistenciais: APAE, ACORDE, Abrigo Helena Dornfeld, Cantinho Fraterno e Fundo Social de Solidariedade.

Entre os donativos arrecadados estão pasta de dente, sabonetes, escovas de dente, água sanitária, sabão em pó, detergente, shampoo, absorventes, desinfetante, papel higiênico e sapólio, contribuindo para atender às necessidades básicas das instituições beneficiadas.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, o evento contou com a participação de aproximadamente mil pessoas, que integraram tanto o passeio de longa distância, com percurso de 40 quilômetros, quanto o trajeto urbano, de 8,5 quilômetros.

“Ao longo de toda a manhã de domingo, também disponibilizamos a pista de lazer, permitindo que a população participasse de forma livre, com bicicletas, patins ou triciclos. Encerramos as atividades do mês de janeiro com grande adesão popular e forte caráter solidário”, destacou.

O vice-prefeito Roselei Françoso ressaltou a importância social da iniciativa. “O Bike Fest mostra que é possível unir esporte, lazer e solidariedade em uma mesma ação. Ficamos muito felizes em ver cerca de mil pessoas participando do evento e, ao mesmo tempo, contribuindo com a arrecadação de aproximadamente dois mil itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, que agora irão atender entidades tão importantes do nosso município. Essa é uma ação que promove saúde, convivência e, principalmente, cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

Também participaram da entrega dos kits às entidades o vereador Edson Ferraz, o diretor-presidente da FESC, Eduardo Cotrim, além de representantes das instituições beneficiadas.

