Biblioteca nos Bairros: lei do vereador Bruno Zancheta é sancionada pelo prefeito

Bruno Zancheta destacou: “Gostaria de agradecer ao prefeito municipal pela sensibilidade em sancionar essa lei. Ela era um sonho e um compromisso que assumi em nossa campanha em 2020, e agora, estamos transformando em realidade”.

“Firmei um compromisso com o secretário de Educação e vereador licenciado, Roselei Françoso, que irei disponibilizar recursos - via emenda parlamentar- para que realmente essa lei possa sair do papel. Nosso intuito é muito claro: incentivar a leitura e levar educação e cultura a todos os bairros de nossa cidade”, finalizou o vereador.

O prefeito Airton Garcia Ferreira, sancionou a lei 21535/2023, de autoria do vereador Bruno Zancheta, que propõe a implantação de Bibliotecas Comunitárias e Itinerantes nos bairros.