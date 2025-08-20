Biblioteca do ICMC abre inscrições para projeto literário “Diversidade em Prosa”

Com a oficina de escrita, a Biblioteca do ICMC se consolida como um espaço multifuncional (Crédito da imagem: ICMC) -

A Biblioteca Achille Bassi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebe a partir do dia 23 de agosto o projeto Diversidade em Prosa: formação e publicação de escritores independentes, com oficinas gratuitas de escrita criativa voltadas ao fortalecimento da bibliodiversidade.

Os encontros ocorrerão aos sábados, das 10h às 12h, até 8 de novembro. As atividades são destinadas a iniciantes e pessoas com alguma experiência em literatura, oferecendo um espaço coletivo de aprendizado, troca de experiências e incentivo mútuo. As inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira, 21 de agosto, pelo link https://icmc.usp.br/e/5d77f. São 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

Produção literária e publicação

Durante os workshops, os participantes terão a oportunidade de desenvolver seus textos e receber orientação de escritores especializados. Além disso, quatro autores serão selecionados para receber gratuitamente serviços editoriais de revisão, diagramação e criação de capa, viabilizando a publicação de uma obra individual. O projeto adota sistema de cotas para grupos historicamente sub-representados na literatura, como pessoas pretas, pardas, indígenas, mulheres e LGBTQIAPN+.

Coordenação e parceria

A iniciativa é coordenada pelos escritores Além Santos e Raphael Samaniego, ambos ex-alunos do ICMC e membros da Academia Literária de São Carlos (ALSCar). “Encontramos no espaço o ideal local, por ter a capacidade necessária e abrir aos sábados da manhã”, destaca Raphael.

Para a diretora da Biblioteca, Juliana Moraes, a parceria reforça a vocação comunitária da instituição. “As bibliotecas são espaços de ensino, aprendizagem e compartilhamento de saberes. Iniciativas como essa estão totalmente alinhadas à nossa visão de biblioteca multifuncional, que vai da pesquisa tradicional ao aprendizado, integração e troca de experiências”, afirma.

Literatura plural

O nome do projeto reflete o compromisso de valorizar diferentes vozes e trajetórias. “Queremos que a Diversidade em Prosa seja um espaço seguro, afirmativo e potente, onde essas vozes possam se fortalecer, se encontrar e se transformar em palavra escrita”, ressaltam os organizadores.

Apoio institucional

O projeto é viabilizado pelo edital municipal da Política Nacional Aldir Blanc (Chamamento Público nº 07/2024 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com recursos do Ministério da Cultura.

