Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe XVIII Ciência em Cena nos dias 9 e 10 de outubro

UFSCar -

Nos próximos dias 9 e 10 de outubro, quinta e sexta-feira, a Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) será palco do XVIII Ciência em Cena: encontro de Teatro e Divulgação Científica. O evento propõe uma experiência única, reunindo releituras e peças teatrais inéditas que mostram como transformar a arte em ciência ou a ciência em arte.

O objetivo é aproximar a ciência de quem não tem contato diário com ela, sem deixar de envolver a comunidade da UFSCar, que está presente na Universidade todos os dias. Por isso, todas as pessoas estão convidadas a participar.

Durante esses dois dias, a BCo receberá crianças de escolas e um público interessado em explorar mais sobre ciência e arte, ocupando ativamente os espaços da Biblioteca. Serão apresentadas 11 peças teatrais ao longo do evento. Confira a programação completa: https://bit.ly/4mQCQJI.

A organização alerta que, em função das apresentações, pode haver mais barulho e movimentação nos corredores. Para quem precisar de um ambiente silencioso para estudo ou concentração, a BCo recomenda a utilização da Sala do Silêncio (Piso 3) e das salas de estudo externas, localizadas próximas à entrada principal da Biblioteca.

O evento é uma oportunidade para vivenciar ciência e arte de forma interativa e divertida, reforçando o compromisso da UFSCar com a divulgação científica e a cultura. Mais informações em www.bco.ufscar.br.

Assessoria de imprensa Ufscar

Leia Também