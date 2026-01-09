Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Imagens que falam” até 28 de janeiro

bibliotecaufscar - Crédito: Acervo BCo

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos recebe, até o dia 28 de janeiro, a exposição itinerante “Imagens que falam”, instalada no Piso 2 do espaço. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

A mostra é resultado de uma proposta construída por adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) no Programa de Medidas Socioeducativas Salesianos São Carlos. O trabalho foi desenvolvido de forma coletiva, envolvendo os próprios adolescentes, a orientadora de artes, a orientadora de referência da PSC e a colaboração especial de um orientador responsável pela criação das ondas sonoras que integram a exposição.

O público poderá conferir uma série de obras visuais produzidas ao longo dos atendimentos, com técnicas como pirógrafo, pintura, desenho e experimentações criativas. As produções expressam olhares, histórias e sentimentos dos participantes, abordando temas como direitos humanos, identidade, resistência e transformação.

Um dos diferenciais da exposição é a integração entre imagem e som. A experiência expositiva é ampliada por uma cena sonora composta por sons, vozes e ruídos que dialogam diretamente com as obras visuais, proporcionando uma imersão sensorial. Para vivenciar plenamente a proposta, a organização recomenda que os visitantes levem fone de ouvido.

