Biblioteca Comunitária da UFSCar promove novo encontro do Clube de Leitura

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), realiza no dia 23 de outubro, às 19h30, a terceira edição do Clube de Leitura. O encontro será na Starteca, localizada no segundo piso da BCo, e é aberto ao público em geral.

A obra escolhida para a discussão é “As Desventuras de Arthur Less”, do escritor norte-americano Andrew Sean Greer, vencedor do Prêmio Pulitzer de Ficção em 2018. O livro acompanha a trajetória de Arthur Less, um escritor prestes a completar 50 anos que, para escapar do casamento de seu ex-companheiro, embarca em viagens literárias improváveis ao redor do mundo. Entre situações cômicas e reflexivas, a narrativa aborda temas universais como envelhecimento, fracasso e amor, com leveza e sensibilidade.

A atividade não exige inscrição prévia. Basta comparecer ao encontro, de preferência já tendo lido a obra. Para aqueles que ainda não tiveram acesso ao livro, “As Desventuras de Arthur Less” está disponível gratuitamente em formato digital pela BibliON, a plataforma de empréstimo de livros online. O acesso pode ser feito pelo link: biblion.odilo.us/info/as-desventuras-de-arthur-less-00906553

