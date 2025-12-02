Biblioteca Comunitária da UFSCar promove Concerto de Natal em 9 de dezembro

UFSCar -

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) será palco de uma noite especial de música e celebração no dia 9 de dezembro, às 19h30, com a apresentação do espetáculo "BBO - Natal 2025 Plus", da Jazz Band Big Boom Orchestra.

O concerto traz um repertório que combina clássicos natalinos e sucessos da Música Popular Brasileira (MPB), em releituras que valorizam a tradição e a sensibilidade musical características desta época do ano. A proposta é proporcionar ao público uma experiência marcada pela emoção, cultura e integração entre Universidade e comunidade.

Com entrada gratuita e aberta a todas as idades, o evento é um convite para que estudantes, servidores e a comunidade externa participem de um momento de confraternização e encantamento musical. Dúvidas e sugestões sobre a atividade podem ser encaminhadas para o e-mail acaocultural.bco@ufscar.br.

Por assessoria de imprensa

