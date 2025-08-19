Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos

(Crédito: CCS/UFSCar) -

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está comemorando 30 anos de história em agosto de 2025. Inaugurada em 17 de agosto de 1995, a BCo foi pioneira ao abrir suas portas não apenas para a comunidade universitária, mas também para toda a população de São Carlos e região, consolidando-se como um espaço de democratização do acesso à informação, cultura e inovação.

Desde sua criação, a UFSCar se destacou como a primeira universidade federal a estender serviços bibliotecários a estudantes do ensino Fundamental e Médio. Com o tempo, a BCo transformou-se em um centro de convivência que reúne estudantes, docentes, pesquisadores, crianças, famílias e visitantes em torno de atividades acadêmicas e culturais.

Estrutura e história

Instalada em um complexo de 9 mil m², que também abriga auditórios e o Teatro Florestan Fernandes, a Biblioteca foi construída com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), em um investimento de R$ 3,16 milhões. Na inauguração, o então reitor Newton Lima destacou o caráter inovador da iniciativa, que se tornava referência nacional.

Hoje, a BCo é composta por três departamentos — Processamento Técnico, Ação Cultural e Referência — além da Coordenadoria de Coleções Especiais e Obras Raras (ColEsp). Entre os destaques do acervo está o Fundo Florestan Fernandes, reconhecido pela Unesco como “Memória do Mundo”, além de coleções de figuras históricas como Luiz Carlos Prestes. Em 2025, a biblioteca aprovou um projeto no programa Identidade Brasil para digitalizar e preservar esse patrimônio.

Inovação e convivência

A biblioteca é também um polo de cultura e experimentação, abrigando exposições, oficinas, encontros literários e atividades voltadas para todas as idades. Apenas em julho de 2025, a BCo registrou 14.329 visitas, 1.261 empréstimos e contabilizou mais de 295 mil materiais disponíveis. A Starteca, espaço dedicado à inovação, foi utilizada 175 vezes no mesmo período.

Comemorações dos 30 anos

A programação de aniversário inclui atividades gratuitas entre os dias 18 e 21 de agosto, culminando em uma grande celebração no dia 26 de agosto, com a seguinte agenda:

17h – Homenagem a ex-diretores e pessoas fundamentais na trajetória da BCo, com exibição de vídeo produzido pela Alumni;

18h – Distribuição de pipoca e algodão-doce;

19h30 – Show da Big Boom Orchestra;

20h30 – Parabéns coletivo em celebração ao aniversário da Biblioteca.

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site oficial da BCo: www.bco.ufscar.br

Leia Também