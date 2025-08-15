(16) 99963-6036
Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos com programação especial

Eventos são gratuitos e abertos ao público

15 Ago 2025
A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) completa, no próximo sábado (17), três décadas de funcionamento. Inaugurada em 1995, a BCo nasceu com a missão de ser um centro de referência no acesso e uso da informação, atendendo não apenas estudantes, docentes e técnicos da instituição, mas também moradores de São Carlos e região.

Para comemorar a data, a equipe preparou uma programação especial entre os dias 18 e 21 de agosto, com atividades culturais e de integração voltadas a diferentes públicos. A agenda inclui apresentações artísticas, ações culturais e momentos de interação, reforçando o papel da biblioteca como espaço de conhecimento e convivência.

O encerramento das comemorações está marcado para 26 de agosto, com um evento surpresa, que contará com “parabéns” e música ao vivo.

A programação completa pode ser conferida no site oficial: www.bco.ufscar.br.

