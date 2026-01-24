Bia Souza e Alana Maldonado participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos

Crédito: Divulgação

No dia 31 de janeiro, no ginásio de eventos do Sesc São Carlos, o público terá a oportunidade de conhecer mais sobre as atletas brasileiras de Judô, Bia Souza e Alana Maldonado, medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em um bate-papo seguido de vivência.

Alana Maldonado é uma judoca paralímpica brasileira, referência no judô para deficientes visuais. Conquistou grandes resultados, como medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 tornando-se campeã paralímpicae medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.



Beatriz Souza é judoca campeã olímpica brasileira em Paris e bronze por equipe, entre diversos outros títulos como jogos pan-americanos e campeonatos mundiais.

Referências dentro da modalidade, as duas são pioneiras: Bia foi a primeira atleta brasileira a conquistar ouro olímpico em sua estreia nos Jogos e Alana foi a primeira mulher brasileira do judô a conquistar a medalha de ouro em uma edição dos Jogos Paralímpicos.





Serviço

JUDÔ - Bate-papo e vivência

Com Bia Souza e Alana Maldonado

Data: 31 de janeiro. Sábado, 14h às 16h.

Grátis. Acesso livre. Lugares limitados. Todas as idades.

Inscrição para a vivência no local e horário da atividade.

Local: Ginásio de Eventos do Sesc São Carlos

Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

