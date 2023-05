Beneficiários do Bolsa Família são convocados para realizar pesagem nas unidades de saúde

Crédito: Reprodução Facebook/UBS Santa Paula

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias de Cidadania e Assistência Social e de Saúde, realiza o acompanhamento de saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família na cidade, procedimento popularmente conhecido como pesagem, em iniciativa que acontece anualmente e está inclusa nas condicionalidades do programa para proteger a população assistida contra a suspensão ou perda do benefício.

A etapa é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social, órgão vinculado ao Governo Federal, já que o Bolsa Família é usado como parâmetro para acompanhar a desnutrição das classes mais necessitadas. Se uma das pessoas da família deixa de ir à pesagem, portanto, o benefício pode ser cancelado.

Desta forma, durante todo o mês de maio, as pessoas que recebem o Bolsa Família e ainda não foram às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ou Unidades de Saúde da Família (USF’s) em 2023 devem comparecer na unidade de referência e efetuar o procedimento. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 15h30, para esta finalidade.

De acordo com as normas do Bolsa Família, todas as gestantes, crianças com até sete anos de idade e mulheres de 14 a 44 anos que recebem o benefício devem ser assistidas por uma equipe de saúde, que realizará o acompanhamento e monitoramento das ações. A família pode procurar a UBS ou USF de referência com o Cartão Nacional de Saúde, a Carteira de Vacinação e o número NIS dos integrantes.

Em São Carlos, um total de 6.095 crianças e 8.212 mulheres de 14 a 44 anos são beneficiárias do Bolsa Família.

