Beneficiários do Bolsa Família devem procurar as unidades de saúde para realizar a pesagem

Cartão Bolsa Família -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, reforça que as pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família devem comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ou Unidades de Saúde da Família (USF’s) neste mês de maio, obrigatoriamente, para realizar o acompanhamento de saúde exigido pelo Governo Federal e evitar penalidades como a suspensão ou perda do benefício.

Conforme as normas do Bolsa Família, o procedimento, popularmente conhecido como pesagem, é utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social como parâmetro para acompanhar a desnutrição das classes mais vulneráveis. Assim, se algum beneficiário deixa de ir à pesagem, o repasse do Bolsa Família pode ser suspenso para a família.

O atendimento para pesagem acontece de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 15h30, em todas as UBS’s e USF’s do município. A família deve procurar a unidade de saúde de referência munida do Cartão Nacional de Saúde, da Carteira de Vacinação e do número NIS de todos os integrantes.

