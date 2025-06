“Bella Ajuda” une sabor, solidariedade e aprendizado na Semana do Brincar

Durante a Semana do Brincar, as professoras Kelly e Eneia do Instituto Acorde, prepararam com muito carinho a atividade “Bella Ajuda”, que encantou as crianças com uma experiência rica em aprendizado e diversão. A proposta permitiu que os pequenos desenvolvessem a coordenação motora fina, explorassem diferentes ingredientes e aprendessem mais sobre os alimentos que compõem uma pizza. Foi uma verdadeira aula de criatividade, sensorialidade e descobertas.

Mas a atividade vai além da sala de aula. Neste mês de junho, o espírito de solidariedade também ganha destaque com a continuidade da proposta: a comunidade poderá saborear uma pizza especial da Pizzaria Bella Capri e, ao mesmo tempo, ajudar os projetos do Instituto Acorde. Ao adquirir um dos 150 vouchers disponíveis com os colaboradores da instituição, os participantes poderão trocar o cupom por uma pizza no dia de sua preferência. Para isso, basta instalar o aplicativo da Bella Capri, inserir o código da campanha e retirar a pizza na data escolhida.

O mais especial dessa ação é que todo o valor arrecadado será destinado ao Instituto Acorde, beneficiando diretamente as crianças e adolescentes atendidos. É uma oportunidade deliciosa de contribuir com uma causa nobre, fortalecendo o compromisso com a transformação social.