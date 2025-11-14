Bebê que aguardava transferência na UPA é encaminhado para o HU

Um bebê de 5 meses que aguardava transferência via sistema CROSS desde a noite de quarta-feira (12) na UPA Santa Felícia foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU) na noite desta quinta-feira (13). A informação foi confirmada ao São Carlos Agora pelo secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha.

A transferência ocorreu após a família buscar ajuda junto ao portal para relatar a demora no atendimento. O pequeno Noah Santos Martins, que possui síndrome de Down, perdeu a função do rim esquerdo ao nascer e apresentava um quadro de infecção urinária grave, com risco de evoluir para infecção generalizada.

Segundo o pai, Daniel Martins, o bebê permaneceu mais de 24 horas sem receber o tratamento adequado enquanto aguardava vaga pelo sistema Cross.

