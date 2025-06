Bebê de São Carlos participa de concurso nacional da Johnson's

A campanha, promovida exclusivamente pelo Instagram, vai até o dia 9 de junho, às 15h, e irá eleger cinco bebês, um representante de cada região do Brasil, com base nas curtidas nos vídeos fixados nos perfis dos participantes.

Quem inscreveu Afonso foi sua mãe, Andressa Berti, de 37 anos, manicure há 24 anos e mãe solo. Ela conta que, inicialmente, teve receio de expor o filho nas redes, mas mudou de ideia ao ver o carinho das pessoas:

“Na verdade, eu fiquei bem resistente em inscrever ele, por medo de exposição. Mas agora estou feliz, porque vejo o quanto as pessoas têm carinho e querem colaborar para que ele ganhe. Também estou ansiosa para essa reta final e na luta para tentarmos ganhar. Se não fossem todas essas pessoas, não chegaríamos nem perto. Ainda mais que somos pessoas comuns e não temos influências nas redes sociais.”

Moradora de São Carlos, Andressa vive com o pai e a sobrinha de 6 anos. O apoio da família e das irmãs tem sido essencial nesta jornada. Ela destaca a importância do envolvimento comunitário, já que a votação depende exclusivamente de curtidas no vídeo do Afonso, publicado em seu perfil no Instagram.

Quem quiser apoiar o pequeno Afonso Berti pode acessar o perfil da mãe aqui e deixar sua curtida no vídeo fixado.

Cada curtida conta na reta final dessa disputa emocionante.

O pequeno Afonso Berti completará seu primeiro ano de vida nesta terça-feira, 3 de junho, e já vive uma experiência especial: ele está participando do concurso Bebê Johnson’s, que retornou em 2025 após nove anos sem edições.