Bebê de São Carlos participa de campanha nacional da Johnson's Baby

A pequena Lara Gargarella Petronilho, de apenas 2 anos, moradora de São Carlos, foi convidada a integrar uma campanha nacional da Johnson's Baby Brasil como mini influencer, levando ainda mais representatividade e inclusão às redes sociais da marca.

Lara tem Trissomia do 21 (Síndrome de Down) e foi escolhida para participar da ação publicitária, que terá duração de três meses. O convite encheu de orgulho e emoção seus pais, Edilaine e Jeferson, que celebram não apenas a conquista da filha, mas também a importância da representatividade promovida pela campanha.

O conteúdo poderá ser acompanhado no Instagram oficial da JOHNSON’S Baby Brasil (@jbabybr), além dos perfis pessoais da família, @edi_gargarella e @lara_gargarella, onde a pequena já encanta seguidores com sua doçura e espontaneidade.

