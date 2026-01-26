(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Mini influencer

Bebê de São Carlos participa de campanha nacional da Johnson's Baby

26 Jan 2026 - 12h10Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bebê de São Carlos participa de campanha nacional da Johnson's Baby -

A pequena Lara Gargarella Petronilho, de apenas 2 anos, moradora de São Carlos, foi convidada a integrar uma campanha nacional da Johnson's Baby Brasil como mini influencer, levando ainda mais representatividade e inclusão às redes sociais da marca.

Lara tem Trissomia do 21 (Síndrome de Down) e foi escolhida para participar da ação publicitária, que terá duração de três meses. O convite encheu de orgulho e emoção seus pais, Edilaine e Jeferson, que celebram não apenas a conquista da filha, mas também a importância da representatividade promovida pela campanha.

O conteúdo poderá ser acompanhado no Instagram oficial da JOHNSON’S Baby Brasil (@jbabybr), além dos perfis pessoais da família, @edi_gargarella e @lara_gargarella, onde a pequena já encanta seguidores com sua doçura e espontaneidade.

Leia Também

Vice-prefeito Roselei Françoso representa São Carlos na posse da nova reitoria da USP
Cidade14h07 - 26 Jan 2026

Vice-prefeito Roselei Françoso representa São Carlos na posse da nova reitoria da USP

Prefeitura de São Carlos inicia vistorias obrigatórias do transporte escolar
Cidade11h31 - 26 Jan 2026

Prefeitura de São Carlos inicia vistorias obrigatórias do transporte escolar

Audiência pública retoma debates sobre o Plano Diretor nesta quarta-feira
Planejamento urbano 11h19 - 26 Jan 2026

Audiência pública retoma debates sobre o Plano Diretor nesta quarta-feira

Santa Casa recebe visita do Deputado Federal Marcos Pereira
Cidade09h10 - 26 Jan 2026

Santa Casa recebe visita do Deputado Federal Marcos Pereira

Pesquisa da UFSCar investiga motivos da evasão estudantil no CCET do Campus São Carlos
Cidade19h20 - 25 Jan 2026

Pesquisa da UFSCar investiga motivos da evasão estudantil no CCET do Campus São Carlos

Últimas Notícias