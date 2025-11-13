Bebê de 5 meses com infecção grave aguarda transferência na UPA Santa Felícia

O São Carlos Agora recebeu, na noite desta quinta-feira (13), um relato preocupante de Daniel Martins, pai do pequeno Noah Santos Martins, de apenas 5 meses, que estaria aguardando transferência pelo Cross desde as 20h de ontem na UPA Santa Felícia.

Segundo a família, o bebê, que possui síndrome de Down e perdeu a função do rim esquerdo ao nascer e apresenta um quadro de infecção urinária considerado grave, com risco de evolução para infecção generalizada.

De acordo com Daniel, mesmo diante da gravidade, o filho estaria há mais de 24 horas sem receber o tratamento adequado. A família afirma que apenas um antitérmico foi administrado, sem antibióticos ou outros medicamentos necessários para o combate da infecção.

“Ele está com infecção de urina forte, conforme a médica informou. Tem risco de virar uma infecção generalizada em pouco tempo. Desde ontem ele está sem tratamento algum na UPA”, relata o pai.

A família também afirma que a equipe da unidade informou a Santa Casa e o Hospital Universitário (HU), porém, até o momento, nenhuma vaga teria sido disponibilizada para a transferência do bebê.

Desesperados, os pais fazem um apelo:“Estamos com medo de perder nosso bebê por falta de atendimento. Pedimos ajuda para que verifiquem o que está acontecendo”, diz Daniel.

O São Carlos Agora entrou em contato com a equipe do HU e aguarda retorno.