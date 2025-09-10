Bazar Solidário em prol do Proara acontece neste sábado no Cidade Aracy

Foto ilustrativa de Bazar - Crédito: freepik

Neste sábado, dia 13 de setembro, das 8h às 16h, será realizado mais um Bazar Solidário em prol do Proara – Projeto Araci, na sede da instituição, localizada na Rua Aparecido da Silva, 3745, no bairro Cidade Aracy.

O evento promete peças lindas, preços acessíveis e muita solidariedade. Roupas poderão ser encontradas a partir de R$ 5,00, oferecendo aos participantes a oportunidade de economizar e, ao mesmo tempo, contribuir com um projeto social que transforma vidas.

Proara: mais de duas décadas de atuação

Há mais de 20 anos, o Proara atua atendendo crianças e adolescentes da região Sul da cidade, oferecendo atividades como capoeira, futebol e diversos projetos de contraturno escolar. Atualmente, mais de 80 crianças participam das ações, encontrando no projeto um espaço de aprendizado, acolhimento e esperança.

Nos últimos anos, o trabalho vem sendo mantido graças a recursos próprios e doações. O bazar é, portanto, uma forma de garantir que essa iniciativa continue a beneficiar dezenas de famílias.“Cada peça adquirida ajuda a manter viva a missão do Proara. Venha fazer parte dessa corrente de solidariedade e fazer a diferença na vida de muitas crianças”, reforçam os organizadores.

Leia Também