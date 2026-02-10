Bazar Solidário do PACC acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro com peças a preço único

Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC) realiza nesta semana mais uma edição do seu Bazar Solidário, com o objetivo de arrecadar recursos para manter e ampliar os projetos desenvolvidos pela entidade.

O evento acontece quinta e sexta-feira, dias 13 e 14 de fevereiro, das 9h às 12h, na Rua Domingos Diegues, nº 200, no bairro Santa Felícia. Todas as peças disponíveis no bazar serão vendidas pelo preço fixo de R$ 5,00, facilitando o acesso da população e incentivando a participação solidária.

Quem passar pelo local vai encontrar uma grande variedade de roupas e acessórios, com muitas opções em bom estado e preços acessíveis. Toda a renda arrecadada será integralmente revertida para as ações do PACC, que presta apoio a crianças, adultos e famílias em tratamento contra o câncer.

A organização convida a população a participar, chamar amigos e familiares e aproveitar a oportunidade de fazer o bem enquanto garimpa boas ofertas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 98832-7021.