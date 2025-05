Bazar Solidário arrecada fundos para crianças em tratamento oncológico

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

20 Mai 2025 - 18h05 Por Jessica C R

O Projeto Laureando realiza no próximo dia 25 de maio um bazar solidário com o objetivo de arrecadar fundos em prol de crianças em tratamento oncológico. O evento acontecerá das 9h às 15h, na Rua Syllas da Silva Rosa, 970, no bairro Jardim Embaré.

Com peças a partir de R$ 1,00, o bazar oferecerá uma grande variedade de roupas em ótimo estado, sendo uma excelente oportunidade para adquirir produtos com preços acessíveis e ainda contribuir com uma causa nobre.

O Projeto Laureando atua em apoio às crianças que enfrentam o câncer, oferecendo suporte emocional, social e material. Toda a renda arrecadada será destinada às ações e iniciativas do projeto.

Serviço:

Evento: Bazar Solidário do Projeto Laureando

Data: 25 de maio de 2025

Horário: Das 9h às 15h

Local: Rua Syllas da Silva Rosa, 970 – Jardim Embaré

Peças a partir de: R$ 1,00

