segunda, 13 de outubro de 2025
Cidade

Bazar Itinerante será realizado no Santa Felícia

13 Out 2025 - 18h27Por Da redação
Bazar Itinerante - Crédito: divulgaçãoBazar Itinerante - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Carlos realiza na próxima quarta-feira (15/10), das 9h às 13h, mais uma edição do Bazar Itinerante, desta vez na Escola Estadual Attilia Prado Margarido, localizada na rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, s/nº, no bairro Santa Felícia.

A ação leva, por meio do caminhão do FSS, roupas, agasalhos e calçados diretamente à população da região, facilitando o acesso de quem tem dificuldade de se deslocar até a sede do Fundo. No total, serão disponibilizadas cerca de 2.500 peças de roupas masculinas, femininas e infantis, de diferentes modelos e tamanhos, todas organizadas para proporcionar uma experiência prática e acolhedora aos participantes.
“Cada edição do Bazar Itinerante é uma oportunidade de estarmos mais próximos das pessoas, de levar não apenas roupas, mas também cuidado, acolhimento e respeito. Nosso trabalho no Fundo Social é guiado pela empatia e pela vontade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Queremos que todos sintam que fazem parte de uma cidade solidária, onde ninguém fica para trás. Continuaremos percorrendo os bairros, ouvindo as pessoas e levando amor em forma de ação”, afirmou Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.
A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, ressaltou a importância da descentralização das doações. “O objetivo é facilitar o acesso para quem tem dificuldade de se deslocar até nossa sede. Com o bazar itinerante, conseguimos atender melhor a população que vive em bairros mais afastados”, explicou.

Já as doações ao Fundo Social podem ser realizadas durante todo o ano. O FSS recebe roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado na sede, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para doações em grande volume, é possível agendar a entrega pelo telefone (16) 997783155.

