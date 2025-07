Bazar Itinerante do Fundo Social distribui 4 mil peças de roupas em Água Vermelha

O Caminhão do Fundo Social foi carregado com mais de 4 mil peças masculinas, femininas e infantis, de diferentes modelos e tamanhos, todas organizadas para facilitar a escolha dos participantes. O bazar foi montado no Centro de Convivência Alberto Ferrari, localizado na avenida Bela Cintra, nº 750.

Foram distribuídas 80 senhas para atendimento por ordem de chegada. Cada pessoa teve de 10 a 15 minutos para escolher as peças que precisava para a famílias. Cada pessoa também recebeu um cobertor novinho.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Herica Ricci Donato, falou da importância de levar os agasalhos a quem mais precisa. “Queremos estar perto de quem mais precisa, oferecendo não só roupas, mas dignidade e acolhimento. Essa descentralização é fundamental para alcançarmos quem tem dificuldade de se deslocar até nossa sede”, afirmou.

Herica Donato disse, ainda, que o bazar itinerante vai continuar e que a próxima parada será na região do grande Cidade Aracy. “Para continuarmos esse programa precisamos que a população colabore com a doação, principalmente, de roupas masculinas para adultos e adolescentes. Pedimos também que a empresas colaborem com a doação de cobertores”, solicita a presidente do FSS.

A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, ressalta, que no FSS existe uma lojinha onde as pessoas também podem escolher as peças que necessitam. “Quem consegue ir na nossa sede também pode retirar roupas e agasalhos”.

No dia 8 de julho o bazar itinerante vai estar no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, localizado na Rua João Martins, nº 800, no Cidade Aracy II, das 9h às 14h.

As doações podem ser feitas durante todo o ano. O FSS recebe roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado na sede, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para grandes volumes, o agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3372-0865. Não são aceitas peças rasgadas, sujas ou inutilizáveis.

Também há pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como o Paço Municipal, SAAE, FESC Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínio Faber 4, Condomínio Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

