Bazar itinerante do Fundo Social atende moradores do Cidade Aracy

Pontualmente às 9h, a equipe do Fundo Social iniciou a entrega de senhas para atendimento por ordem de chegada. Cada grupo familiar teve 15 minutos para escolher roupas adequadas às suas necessidades e, ao final, cada família recebeu um cobertor novo. Foram disponibilizadas mais de 4 mil peças de roupas masculinas, femininas e infantis, organizadas por tamanho e estilo para facilitar a escolha.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade, conforme explicou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato. “Esse é o quinto bazar que realizamos com o intuito de atender quem não consegue se deslocar até a sede do Fundo Social. Nossa intenção é levar essa ação a outras regiões da cidade, mas, para isso, dependemos de novas doações, que podem ser feitas em diversos pontos de coleta espalhados por São Carlos”, afirmou.

O prefeito Netto Donato acompanhou a ação e destacou a importância de levar o serviço a bairros mais afastados. “O objetivo é atender com dignidade quem vive longe do centro. Levar o poder público até a ponta, onde as necessidades são mais urgentes, é nosso dever. O bazar itinerante é mais do que uma distribuição de roupas, é um gesto de cuidado com nossa população”, completou o prefeito.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, reforçou a necessidade de doações de roupas masculinas. “É o tipo de peça que menos recebemos. Quem puder doar roupas masculinas em bom estado, pode ligar para o número (16) 3372-0865 que providenciamos a retirada. Lembrando que peças sujas, rasgadas ou sem condições de uso não devem ser doadas.”

O vereador Dé Alvim, presente na ação, elogiou a iniciativa e reforçou o compromisso do legislativo com políticas públicas voltadas às regiões periféricas. “A Cidade Aracy tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Ações como essa mostram que o poder público pode sim estar mais perto de quem precisa. Quero parabenizar o Fundo Social e a Prefeitura por essa entrega concreta de solidariedade”, declarou o parlamentar.

As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, na Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina, ou em pontos de coleta como o Paço Municipal, SAAE, FESC Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínio Faber 4, Condomínio Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

O secretário municipal de Infância e Juventude, Emerson Moraes, pasta que coordena os centros da juventude, também acompanhou ação.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou, nesta terça-feira (08/07), mais uma edição do bazar itinerante, desta vez no bairro Cidade Aracy. A ação aconteceu no Centro da Juventude Lauriberto José Reis e atraiu dezenas de famílias da região desde as primeiras horas da manhã.