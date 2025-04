Bazar de Inverno da Padroeira 2025 promete grandes oportunidades e solidariedade em São Carlos

Compartilhar no facebook

É a oportunidade ideal para renovar o guarda-roupa e encontrar itens para toda a família e para o lar - Crédito: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima irá realizar neste final de semana, em São Carlos, o Bazar de Inverno da Padroeira 2025, que acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de maio, no salão paroquial, localizado na rua Dona Maria Jacinta, 39.

Reconhecido como um dos eventos mais aguardados da estação, o bazar de inverno traz uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas masculinas, femininas, peças de inverno e de outras estações, calçados e acessórios, todos com qualidade e preços acessíveis. É a oportunidade ideal para renovar o guarda-roupa e encontrar itens para toda a família e para o lar.

Mais do que boas compras, o evento tem um propósito maior: toda a renda será revertida para as obras de evangelização e ações sociais promovidas pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Segundo o pároco, Padre Jonas Rafael, este é um momento de união entre fé e solidariedade:

"Além de adquirir ótimos produtos, cada pessoa que participa do bazar contribui diretamente para manter viva a missão da nossa paróquia, levando apoio espiritual e material a quem mais precisa."

A comunidade é convidada a prestigiar este evento que já se tornou tradição, reforçando os laços de fraternidade e colaboração.

Serviço

Evento: Bazar de Inverno da Padroeira 2025

Data: 1, 2 e 3 de maio

Local: Salão Paroquial – Rua Dona Maria Jacinta, 39 – São Carlos/SP

Horário: a partir das 9h

Entre em contato: 16 3364.0015

